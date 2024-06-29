Нойер установил рекорд в сборной Германии

В субботу вечером в 1/8 финала чемпионата Европы играют сборные Германии и Дании. В стартовом составе Бундестим на поле вышел голкипер Мануэль Нойер. Для Нойера это 19-й матч на Евро в карьере – и это рекорд сборной Германии. Как сообщают эксперты статистики из Opta, 38-летний голкипер немецкой сборной побил рекорд Бастиана Швайнштайгера. Экс-хавбек Бундестим провёл на чемпионатах Европы 18 игр.

Следить за матчем сборных Германии и Дании во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult. Мяч уже успел побывать в сетке ворот датчан, но взятие ворот было отменено.