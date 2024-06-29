Пименов: «У сборной Италии очень слабое поколение»

Бывший российский форвард Руслан Пименов отреагировал на вылет сборной Италии с Евро-2024. На стадии 1/8 финала «скуадра адзурра» встречалась со сборной Швейцарии, поединок завершился уверенной победой швейцарцев – 2:0.

«У сборной Италии очень слабое поколение, нет громких имен. Я вообще удивился, что итальянцы вышли в плей‑офф. Теперь после поражения у болельщиков будет много вопросов», - говорит Пименов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что на этом чемпионате Европы итальянцы одержали только одну победу. Случилась она в первом туре группового этапа в игре со сборной Албании (2:1).

Кто подставил Италию: Из-за кого команда рано вылетела с Евро-2024