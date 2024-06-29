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Чемпионат Европы по футболу 2024

Спаллетти объяснил провал Италии на Евро-2024

29 Июня 2024 • 21:55 Комментировать (1)
Швейцария
2:0
Италия

Сборная Италии уже на стадии 1/8 финала вылетела с чемпионата Европы. В субботу вечером команда Лучано Спаллетти по всем статьям проиграла Швейцарии со счётом 0:2. После игры рулевой итальянской сборной попытался объяснить такой провал. Спаллетти указал на то, что у него не было достаточно времени на работу с командой.

«Это часть процесса. Все остальные тренеры провели по 20 матчей перед этим Евро, а я только 10. И мы всегда были под огнём – «вы должны побеждать, вы должны побеждать». Наверное, мне нужно лучше узнать свою команду, чтобы иметь возможность лучше организовать её игру», - цитирует Спаллетти сайт УЕФА.

Также Спаллетти отметил, что из-за травм он не смог задействовать нескольких футболистов, на которых рассчитывал.

По словам Спаллетти, победа сборной Швейцарии является заслуженной. Тренер указал на то, что сборная Италии должна быть лучше готова физически.

«Будущее сборной Италии теперь сводится к трудному выбору; нам нужно больше физической подготовки», - сказал Спаллетти.

Напомним, что Лучано Спаллетти тренирует сборную Италии с прошлой осени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Лучано Спаллетти

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Комментарии (1) Все комментарии
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InterSan
29 Июня 2024 в 22:09
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