Сенников назвал причины вылета сборной Италии с чемпионата Европы

Футбольный эксперт Дмитрий Сенников в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о поражении сборной Италии от Швейцарии в матче плей-офф чемпионата Европы.

- Игра оправдала ожидания, или они были другими?

- Я ждал немного другой игры от итальянцев. А сегодня команда Спаллетти сыграла беззубо. Она очень мало создала в атаке. Поэтому швейцарцы выиграли абсолютно заслуженно. Они были быстрее, сильнее, использовали свои моменты.

- С чем связываете неубедительную игру сборной Италии?

- Наверное, поколение сейчас такое. Не очень сильное. Если брать состав, то футболисты достаточно средние.

- Согласны с тем, что сейчас единственным топовым игроком Италии является Доннарумма?

- Звезд в этой сборной мало. Доннарумма и Барелла. Это все. Но я ждал, что даже с таким составом Италия будет играть на равных со швейцарцами. Однако матч показал, что последние гораздо лучше готовы к Евро. Если у итальянцев были проблемы с хорватами, то это не случайно. Все проявилось сегодня в очередной раз. Хотя это была очень важная игра - на вылет. Но все проблемы итальянцев выплыли наружу.

- Получается, сейчас сборную Италии уже нельзя причислить к топовым?

- Нельзя. Там топовых игроков нет. Это не то поколение, когда играли Баджо, Каннаваро, Мальдини, Пирло, Буффон.

- С чем связываете успех Швейцарии? В чем ее сила?

- Они каждый год играют все лучше и лучше. Стабильно играют те, кто уже не первый год вызывается в эту сборную. Плюс появляются новые звезды. Хорошая команда, организованная. На прошлом Евро они прошли французов. Швейцарцы всегда отбираются в финальные части всех турниров. Виден рост футбола в этой стране. Раньше мы не могли представить, что Швейцария будет с кем-то конкурировать. А сейчас это одна из сильнейших сборных Европы.

- Это связано с сильным поколением игроков или следствие работы Якина?

- Все вместе. Уровень футбола Швейцарии растет. Начиная с детско-юношеского футбола. Успех пришел не просто так.

- На что способна эта команда? Каков ее потенциал?

- Могут пройти и следующую стадию. Но полуфинал – это потолок для Швейцарии. Ей может просто не хватить опыта. Когда остается один шаг до финала, обычно такие гранды, как Германия, у которых большой опыт, в том числе и выигрыша чемпионатов Европы, имеют больше шансов.

Елена Григорьевская