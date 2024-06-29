Спаллетти дал комментарий после вылета сборной Италии с Евро-2024

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти дал комментарий после вылета команды с чемпионата Европы. Как известно, в субботу «скуадра адзурра» проиграла Швейцарии со счётом 0:2 на стадии 1/8 финала. Надо сказать, что итальянская команда выступила действительно слабо.

«Я несу ответственность за то, что произошло. Я выбрал этот состав. Это часть процесса, в ходе которого я знакомлюсь с игроками. Я недоволен игрой, которую мы показали сегодня вечером. Я был недоволен игрой против Испании. Был частично удовлетворен двумя другими матчами», - слова Спаллетти приводятся на сайте УЕФА.

Сборная Италии ещё 15 дней проведёт в статусе действующего чемпиона Европы. Финальный матч Евро-2024 пройдёт в Берлине в воскресенье, 14 июля.