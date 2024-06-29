Алдонин рассказал, за счёт чего Грузия может обыграть Испанию

Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин ответил, за счёт чего сборная Грузии может одержать победу над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата Европы – 2024.

По мнению Алдонина, помочь Грузии может кураж Кварацхелии, а если он будет хорош, то в себя поверят и остальные футболисты команды. Эксперт признался, что допускает сенсационный результат в данной паре.

— Можно сколько угодно называть испанцев фаворитами, так же, как и Португалию называли фаворитом до матча с Грузией. Но порой все складывается иначе, — цитирует Алдонина Vprognoze.

Встреча 1/8 финала Евро-2024 между Испанией и Грузией пройдет 30 июня. Начало поединка запланировано на 22:00 по мск.