Ридер – о победе над Италией: «Ощущение великолепное»

Полузащитник сборной Швейцарии Фабиан Ридер дал комментарий после победы над Италией со счётом 2:0 в 1/8 финала чемпионата Европы. Альпийцы организовали по голу в каждом из таймов и заслуженно победили.

«Ощущение великолепное, потому что мы продемонстрировали очень хорошую игру. Мы с первой секунды показали, что действительно хотим выиграть этот матч. У нас невероятная атмосфера в команде, все довольны, все помогают друг другу – и я думаю, что мы показали это на поле», - слова Ридера приведены на сайте УЕФА.

Теперь сборная Швейцарии будет ждать имя своего соперника по 1/8 финала чемпионата Европы. Команда Мурата Якина будет играть либо против Англии, либо против Словакии. Четвертьфинал с участием швейцарцев состоится в субботу, 6 июля.

Добавим, что матч Англия – Словакия пройдёт 30 июня.