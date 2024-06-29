Эмболо прокомментировал победу над Италией

Форвард национальной сборной Швейцарии Брель Эмболо дал комментарий после победы над Италией (2:0) в 1/8 финала чемпионата Европы.

«Я счастлив и горд. Думаю, что результат – справедлив. Мы заслужили эту победу над сложным соперником. Мы играли компактно и создавали моменты. Провели очень хорошую игру и забили в нужный момент. Я очень горжусь командой, персоналом и нашей страной», - слова Эмболо приводятся на сайте УЕФА.

В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Швейцарии сыграет с победителем противостояния Англия – Словакия. Следующий свой поединок на турнире команда Мурата Якина проведёт в субботу, 6 июля. Эта игра состоится в Дюссельдорфе.