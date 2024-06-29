Непомнящий: «Испания оставит сборную Грузии без мяча»

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2024 между Испанией и Грузией.

— Все может быть. Но я думаю, что сборная Испании оставит сборную Грузии без мяча. Фаворитом для меня являются испанцы, — приводит слова Непомнящего Vprognoze.

По мнению эксперта, Грузия обыграла в группе Португалию только благодаря серьезной ротации состава у соперника, но в плей-офф такого никто делать не будет.

Игра 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 между Испанией и Грузией состоится завтра, 30 июня. Старт поединка запланирован на 22:00 по мск. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.