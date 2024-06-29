Кто подставил Италию: Из-за кого команда рано вылетела с Евро-2024

В первом матче плей-офф на Евро-2024 настоящей борьбы не вышло. Сонные итальянцы закономерно проиграли трудолюбивым швейцарцам, которые в четвертьфинал. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выставило субъективные оценки пяти футболистам из обеих команд.

Вообще-то у Италии можно выделить с отрицательной стороны почти что всех игроков. Разве что Доннарумма не заслуживает критики, да и Кьеза что-то там старался, но это бесполезно было. Один в поле не воин. Фаджоли ещё временами был неплох, но не предотвратил первый пропущенный гол, хотя мог бы. Оборона сборной Италии в целом представляла собой вообще жалкое зрелище без дисквалифицированного Калафьори.

Статистика матча: владение мячом – 49:51, удары по воротам – 16:11, в створ – 4:1, угловые – 4:6.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

СТЕФАН ЭЛЬ-ШААРАВИ – 3,0. Первым в списке худших поставим Эль-Шаарави – не будем спорить со Спаллетти, а то вдруг он резко выскажется о «Евро-Футболе». Стефан сыграл за сборную Италии впервые с 2016 года – и был заменён в перерыве. Спаллетти надоело, что Эль-Шаарави не устраивал никакого обострения на левом фланге.

ДЖАНЛУКА СКАМАККА – 4,0. В концовке попал в штангу – и на этом всё? Основной центральный нападающий «скуадры адзурры» на турнире. Но не оправдал оказанного ему высокого доверия ни в одном из четырёх матчей, хотя трижды выходил в старте.

НИКОЛО БАРЕЛЛА – 4,0. Начал Евро-2024 хорошо (с голом в ворота Албании и 97-процентной точностью передач, 105 из 108 пасов успешные), а закончил за упокой (81-процентная точность передач, 22 паса из 27 удачные). Как и в игре с Испанией, неуютно себя чувствовал при глубоко оборонительной игре своей команды.

РЕМО ФРОЙЛЕР – 7,5. Автор решающего гола. Там с близкого расстояния поразил ворота, но пред этим ему было важно справился с обработкой – Лукаку не даст соврать. Три раза Ремо бил по воротам (гол, мимо и заблокированный удар). На счету Фройлера перехват, два выноса и два отбора.

ЭДУАРДО ВАРГАС – 7,5. Его шикарный выстрел в девятку на старте второго тайма окончательно указал итальянской команде её место. Один удар за матч – и такая стопроцентность. Плюс ассист Фройлеру. Один удачный дриблинг, один отбор, один вынос, один перехват. Но там особо волнорезить против таких итальянцев не требовалось.

Кирилл Иванцов