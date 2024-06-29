Интересный факт: Чемпион Европы в третий раз подряд сложил полномочия уже в 1/8 финала

Сборная Италии не смогла защитить титул чемпиона Европы. В матче 1/8 финала против Швейцарии команда Лучано Спаллетти проиграла Швейцарии со счётом 0:2. Таким образом, «скуадра адзурра» сложила полномочия уже на первом этапе плей-офф.

Любопытно, что действующие чемпионы Европы вылетали в 1/8 финала и на двух предыдущих Евро. Так, на Евро-2016 сборная Испании в 1/8 финала проиграла Италии со счётом 0:2. А на Евро-2020 сборная Португалии на этой же стадии уступила Бельгии со счётом 0:1. Словом, «сухое» поражение действующего чемпионата Европы в 1/8 финала становится закономерностью. Посмотрим, как сложится на Евро-2028.