Сборная Италии впервые за 20 лет не вышла в четвертьфинал Евро

Вечером субботы сборные Италии и Швейцарии играли свой очный матч в 1/8 финала Евро. Сенсационную победу с «сухим» счётом одержали швейцарцы – 2:0.

Таким образом, впервые за 20 лет «скуадра адзарруа» осталась без четвертьфинала Евро. В последний раз до Евро-2024 итальянцы не проходили в четвертьфинал на Евро-2004, тогда в квартете С команда Италии заняла третье место с пятью очками и лишь по дополнительным показателям пропустила вперёд сборные Швеции и Дании.

Больше подробностей о провале итальянцев – в нашем отчёте. Сборная Швейцарии в матче четвертьфинала сыграет с победителем пары Англия – Словакия.