Доннарумма высказался после вылета Италии с Евро-2024

Сборная Италии вылетела с чемпионата Европы, проиграв Швейцарии в 1/8 финала со счётом 0:2. После игры комментарий дал голкипер итальянской национальной команды Джанлуиджи Доннарумма.

«Мы можем просто извиниться перед нашими фанатами. Это недопустимо, мы всю игру играли плохо. Такова реальность. В первом тайме мы играли просто ужасно. Такова реальность, мы должны это принять», - слова Доннаруммы приводит в социальных сетях известный журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что сборная Италии пока является действующим чемпионом Италии. 14 июля «скуадра адзурра» потеряет этот статус.