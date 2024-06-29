Каррера высказался о вылете сборной Италии с Евро-2024

Итальянский тренер Массимо Каррера поделился комментарием о поражении сборной Италии в матче со Швейцарией.

Встреча 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 завершилась со счетом 2:0 в пользу швейцарцев. Авторами забитых мячей стали полузащитники Ремо Фройлер и Рубен Варгас.

— Италия очень плохо сыграла на Евро. Матч со Швейцарией был неудовлетворительным, — заявил бывший главный тренер московского «Спартака» порталу «Чемпионат».

Стоит сказать, что сборная Италии уже не сможет защитить свой чемпионский титул. Напомним, итальянцы выиграли Евро-2020, одолев в финальном поединке Англию.

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