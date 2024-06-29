УЕФА навал лучшего игрока матча Швейцария – Италия

На чемпионате Европы завершился первый матч 1/8 финала. В нём сборная Швейцарии была гораздо лучше Италии и отпраздновала закономерную победу со счётом 2:0. Главным героем поединка стал Рубен Варгас, который отметился красивым голом и результативной передачей на партнёра. Именно Варгас, оформивший «гол+пас», был признан лучшим игроком матча. Соответствующая информация была размещена на официальном сайте УЕФА.

Добавим, что в четвертьфинале чемпионата Европы сборная Швейцарии 6 июля сыграет либо с Англией, либо со Словакией. Свой матч 1/8 финала эти команды проведут в воскресенье.