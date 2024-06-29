На Евро будет новый чемпион

Сегодня, 29 июня, сборная Италии проиграла Швейцарии и покинула чемпионат Европы – 2024. Встреча 1/8 финала завершилась со счетом 2:0 в пользу швейцарского коллектива.

Таким образом, на текущем Евро точно будет новый чемпион, ведь победитель прошлого турнира сборная Италии уже вылетела. Соперником Швейцарии в четвертьфинале станет Англия или Словакия.

В 22:00 по московскому времени стартует второй матч 1/8 финала Евро-2024 между национальными командами Германии и Дании. За всеми событиями поединка вы сможете следить в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.