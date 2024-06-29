С кем сыграет Швейцария в 1/4 финала Евро-2024

Первый матч плей-офф чемпионата Европы завершился. Сборная Швейцарии преподнесла сенсацию и смогла обыграть Италию со счётом 2:0. Альпийцы выступили гораздо лучше, и результат соответствует тому, что происходило на футбольном поле в Берлине.

Швейцарцы шагнули в четвертьфинал, где сыграют с победителем матча сборных Англии и Словакии. Эти команды сразятся в 1/8 финала в воскресенье, 30 июня.

Четвертьфинальный матч Евро-2024 с участием сборной Швейцарии пройдёт в Дюссельдорфе в субботу, 6 июля. То есть у команды Мурата Якина будет целая неделя на восстановление и подготовку к игре.