Сборные Германии и Дании назвали составы на матч Евро-2024

В субботу вечером в рамках 1/8 финала чемпионата Европы сыграют сборные Германии и Дании. Стартовые составы команд уже известны, и информацию о них мы приводим ниже.

Состав сборной Германии: Нойер, Киммих, Рюдигер, Шлоттербек, Раум, Андрих, Кроос, Мусиала, Сане, Гюндоган, Хаверц.

Состав сборной Дании: Шмейхель, Андерсен, Вестергор, Кристенсен, Меле, Бах, Хёйбьерг, Дилейни, Сков-Ольсен, Эриксен, Хёйлунн.

Матч между сборными Германии и Дании стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.