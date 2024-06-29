Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024

Новая страница открылась на Евро-2024. Старт стадии плей-офф дали сборные Швейцарии и Италии, составившие первую пару 1/8 финала.

Сборная Италии, выигравшая Евро-2020 между двумя чемпионатами мира, на которые не квалифицировалась, рисковала не выйти из группы на Евро-2024. Победив Албанию и проиграв Испании, Италия едва не потерпела ещё одно поражение – от Хорватии. Но в конце длинного добавленного времени итальянцы спасли там себе второе место в квартете и автоматический проход в плей-офф.

Если брать сборную Швейцарии, то она приноровилась регулярно преодолевать групповую стадию на крупных турнирах. С 2014 года именно так она и делает на чемпионатах мира и Европы. Сейчас на групповом этапе «крестоносцы» одержали победу над Венгрией, сыграли вничью с Шотландией. Дальше Швейцария едва не обыграла Германию, но пропустила ответный мяч в компенсированное время.

Если Мурат Якин не стал экспериментировать с составом на отчётный матч, то изрядно критикуемый Лучано Спаллетти предпринял значительную ротацию. В частности, итальянский коуч вернулся на схему с двумя центральными защитниками. Бастони смог сыграть, несмотря на недомогание в предыдущие дни. Пару ему в середине обороны составил не дисквалифицированный Калафьори, а Манчини. Из редких имён Фаджоли и эль-Шаарави появились с первых минут у «голубой эскадры».

Низким блоком оборонялись итальянцы. На 24-й минуте обозначился первый опасный момент в матче. Эбишер забросил на Эмболо, у которого было время «выпить чашечку кофе». Брель пробил в итоге так, что Доннарумма выручил свою команду. Пошли итальянцы вперёд для ответочки, и ударил Кьеза с левого полуфланга. Зоммер вроде готовился взять мяч в руки, однако от Аканджи сфера отскочила на угловой.

На 32-й минуте ветеран швейцарцев Рикардо Родригес дальней попыткой пальнул выше створа. Сборная Италии гнулась, гнулась – и прогнулась. Варгас передачей с левого фланга пронзил оборону «скуадры адзурры». Фройлер грудью подработал вспорхнувший перед ним мяч и заставил капитулировать Доннарумму (1:0). Дальше чуть сходили в атаку итальянцы, но без толку. Беззубо выглядела команда Лучано Спаллетти.

Швейцарцы могли забить и в конце первого тайма, и в начале второго. Одно не получилось, а другое вполне сработало. Ридер справа со штрафного приложился в ближний угол, и Доннарумма транзитом через штангу перевёл мяч на угловой. То было перед перерывом. А на первой минуте после него Варгас блестяще бахнул в правую девятку – и 2:0. Шёр вскоре едва не подпортил настроение швейцарцам, попав головой в штангу своих ворот с навеса Фаджоли.

Сами итальянцы почти ничего внятного не сообразили. Для проформы они типа нагнетали, то по факту всё это уходило в пустоту. Хотя кое-что попадало и в штангу. Кристанте набросил, Дзакканьи скинул, и Скамакка попал в левую боковую стойку. Якин выпустил на поле в том числе бывшего игрока московского ЦСКА Стивена Цубера – тот впервые сыграл на Евро-2024 после травмы, полученной в товарищеском матче с Австрией.

В спокойном режиме сборная Швейцарии довела дело до уверенной победы. Джака ещё перспективно снабжал мячом как раз Цубера, слева с острого угла не угодившего в дальний угол. Итальянцы пытались претендовать на пенальти за какую-то руку, но это было так себе. Бесславно вылетела «скуадра адзурра», победитель Евро-2020, с текущего чемпионата Европы. А Швейцария второй раз подряд на континентальном первенстве вышла в четвертьфинал и теперь сыграет с победителем пары Англия – Словакия.

Кирилл Иванцов