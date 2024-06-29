Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 29 июня
Швейцария
Италия
1/8 - 29 июня
Германия
Дания
1/8 - 30 июня
Англия
Словакия
1/8 - 30 июня
Испания
Грузия
1/8 - 1 июля
Франция
Бельгия
1/8 - 1 июля
Португалия
Словения
1/8 - 2 июля
Румыния
Нидерланды
1/8 - 2 июля
Австрия
Турция
Чемпионат Европы по футболу 2024

Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024

29 Июня 2024 • 20:53 Комментировать (2)
Швейцария
2:0
Италия
окончен

Новая страница открылась на Евро-2024. Старт стадии плей-офф дали сборные Швейцарии и Италии, составившие первую пару 1/8 финала.

Протокол игры  
Швейцария2:0Италия
(1:0) Фройлер Ремо37'  
(2:0) Варгас Рубен46'  
Зоммер ЯннШёр ФабианАканджи МануэльРодригес РикардоНдой Дан 77' (Дуа Квадво ( 77') Эбишер МишельФройлер РемоДжака ГранитРидер Фабиан 72' (Стергиу Леонидас ( 72') Варгас Рубен 71' (Цубер Стивен ( 71') Эмболо Брель 77' (Сьерро Венсан ( 77')
Запасные: Штеффен РенатоШакири ДжерданЭльведи НикоОкафор НоаМвого ИвонЗакария ДенисЗесигер СедрикКобель ГрегорАмдуни ЗекиЯшари Ардон
Доннарумма ДжанлуиджиДи Лоренцо ДжованниМанчини Джанлука  57'Бастони АлессандроДармиан Маттео 75' (Пеллегрини Лоренцо ( 75') Кристанте Бриан 75' (Камбьясо Андреа ( 75') Фаджоли Николо 86' (Фраттези Давиде ( 86') Барелла Николо  35' 64' (Ретеги Матео ( 64') Кьеза ФедерикоСкамакка ДжанлукаЭль-Шаарави Стефан  45' 46' (Дзакканьи Маттиа ( 46')
Запасные: Распадори ДжакомоБелланова РаульФолоруншо МайклВикарио ГульельмоМерет АлексЖоржиньо IIГатти ФедерикоБуонджорно АлессандроДимарко Федерико
29 июня. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).

Сборная Италии, выигравшая Евро-2020 между двумя чемпионатами мира, на которые не квалифицировалась, рисковала не выйти из группы на Евро-2024. Победив Албанию и проиграв Испании, Италия едва не потерпела ещё одно поражение – от Хорватии. Но в конце длинного добавленного времени итальянцы спасли там себе второе место в квартете и автоматический проход в плей-офф.

Если брать сборную Швейцарии, то она приноровилась регулярно преодолевать групповую стадию на крупных турнирах. С 2014 года именно так она и делает на чемпионатах мира и Европы. Сейчас на групповом этапе «крестоносцы» одержали победу над Венгрией, сыграли вничью с Шотландией. Дальше Швейцария едва не обыграла Германию, но пропустила ответный мяч в компенсированное время.

Если Мурат Якин не стал экспериментировать с составом на отчётный матч, то изрядно критикуемый Лучано Спаллетти предпринял значительную ротацию. В частности, итальянский коуч вернулся на схему с двумя центральными защитниками. Бастони смог сыграть, несмотря на недомогание в предыдущие дни. Пару ему в середине обороны составил не дисквалифицированный Калафьори, а Манчини. Из редких имён Фаджоли и эль-Шаарави появились с первых минут у «голубой эскадры».

Низким блоком оборонялись итальянцы. На 24-й минуте обозначился первый опасный момент в матче. Эбишер забросил на Эмболо, у которого было время «выпить чашечку кофе». Брель пробил в итоге так, что Доннарумма выручил свою команду. Пошли итальянцы вперёд для ответочки, и ударил Кьеза с левого полуфланга. Зоммер вроде готовился взять мяч в руки, однако от Аканджи сфера отскочила на угловой.

На 32-й минуте ветеран швейцарцев Рикардо Родригес дальней попыткой пальнул выше створа. Сборная Италии гнулась, гнулась – и прогнулась. Варгас передачей с левого фланга пронзил оборону «скуадры адзурры». Фройлер грудью подработал вспорхнувший перед ним мяч и заставил капитулировать Доннарумму (1:0). Дальше чуть сходили в атаку итальянцы, но без толку. Беззубо выглядела команда Лучано Спаллетти.

Швейцарцы могли забить и в конце первого тайма, и в начале второго. Одно не получилось, а другое вполне сработало. Ридер справа со штрафного приложился в ближний угол, и Доннарумма транзитом через штангу перевёл мяч на угловой. То было перед перерывом. А на первой минуте после него Варгас блестяще бахнул в правую девятку – и 2:0. Шёр вскоре едва не подпортил настроение швейцарцам, попав головой в штангу своих ворот с навеса Фаджоли.

Сами итальянцы почти ничего внятного не сообразили. Для проформы они типа нагнетали, то по факту всё это уходило в пустоту. Хотя кое-что попадало и в штангу. Кристанте набросил, Дзакканьи скинул, и Скамакка попал в левую боковую стойку. Якин выпустил на поле в том числе бывшего игрока московского ЦСКА Стивена Цубера – тот впервые сыграл на Евро-2024 после травмы, полученной в товарищеском матче с Австрией.

В спокойном режиме сборная Швейцарии довела дело до уверенной победы. Джака ещё перспективно снабжал мячом как раз Цубера, слева с острого угла не угодившего в дальний угол. Итальянцы пытались претендовать на пенальти за какую-то руку, но это было так себе. Бесславно вылетела «скуадра адзурра», победитель Евро-2020, с текущего чемпионата Европы. А Швейцария второй раз подряд на континентальном первенстве вышла в четвертьфинал и теперь сыграет с победителем пары Англия – Словакия. 

Кирилл Иванцов

До какой стадии доберётся сборная Швейцарии на Евро-2024
До полуфинала До финала (проиграет его) До финала (возьмёт титул)
РезультатыАрхив
👍 0
👎 0
💯 0
😍 1
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Швейцарии

Новости по матчу

Сегодня, 29 Июня
21:09
УЕФА навал лучшего игрока матча Швейцария – Италия
21:04
На Евро будет новый чемпион
21:02
С кем сыграет Швейцария в 1/4 финала Евро-2024
20:53
Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 2
20:34
Сборная Италии ни разу не пробила в створ ворот швейцарцев к 70-й минуте
20:26
Рубен Варгас – первый швейцарец с голом и ассистом в матче плей-офф крупного турнира
20:10
Швейцарцы ошарашили сборную Италии голом-красавцем на старте второго тайма
20:06
Голу Фройлера предшествовал 31 пас – это рекорд Евро
19:56
Журавель: «Даже Шотландия так низко не оборонялась со швейцарцами»
19:49
Сборная Швейцарии минимально обыгрывает итальянцев после первого тайма 2
19:42
Фройлер вывел сборную Швейцарии вперёд в матче с итальянцами
18:30
Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 14
18:27
Эль-Шаарави сыграет на крупном турнире впервые за восемь лет
18:02
Плей-офф Евро-2024 стартует: Швейцария и Италия объявили составы
17:46
Каррера высказался о дуэли сборных Италии и Швейцарии на Евро-2024
16:17
Экс-форвард сборной России оценил формат чемпионата Европы 2
16:11
Каррера недоволен работой Спаллетти в сборной Италии
14:30
Петрушин объяснил, почему отдает предпочтение Швейцарии в матче с Италией
14:02
Бушманов назвал главную проблему сборной Германии на Евро-2024
13:11
Дмитрий Черышев не смог назвать фаворита в матче Швейцария — Италия
10:35
Колыванов: «Италия на этом Евро – средняя серая команда»
09:25
Стипиди: «Сборная Италии – фуфло, команды Австрии и Швейцарии – сила» 5
09:00
Швейцария – Италия: Вероятные стартовые составы на первый матч плей-офф Евро-2024
02:37
Зоммер: «Я не думаю о тех незабитых пенальти Жоржиньо»
02:08
Зоммер назвал фаворита в матче Швейцарии против Италии
02:02
Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:51
Бесплатный прогноз и ставка на матч Швейцария – Италия плей-офф Евро-2024 – 29 июня 2024
00:44
Тренер сборной Швейцарии Якин оценил силу сборной Италии
00:11
Конте – о сборной Италии: «Спаллетти отлично справляется с задачей»
28 Июня
22:55
Наумов: «Победа сборной Швейцарии над Италией не будет сенсацией»
22:06
Зоммер: «Доннарумма – абсолютно топовый вратарь»
22:01
Наставник сборной Швейцарии надеется победить Италию в основное время
21:46
Спаллетти: «В плей-офф мы должны сыграть лучше, чем в группе»
19:29
Актуальная ставка и прогноз на матч Швейцария — Италия Евро-2024 — 29 июня 2024
19:12
Рискованная ставка и прогноз на матч Швейцария — Италия чемпионата Европы — 29 июня 2024
19:04
Бесплатная ставка и прогноз на матч Швейцария — Италия чемпионата Европы — 29 июня 2024
18:38
Черданцев: «Я не согласен с недооценкой сборной Италии»
18:20
Канчельскис оценил шансы в дуэли Швейцарии и Италии на Евро-2024
18:15
Якин — о матче с Италией: «Мы верим в себя и в свои силы»
15:49
Суперкомпьютер высчитал главного фаворита Евро-2024: Франция только четвёртая, Португалия с Роналду – пятая 1
15:33
Кечинов назвал самую интересную сборную на Евро-2024 1
14:37
Орлов назвал Якина выдающимся тренером
11:06
Матерацци: «Если Италия пройдёт Швейцарию, то её путь на Евро может стать как пустое шоссе»
10:16
Игрок сборной Швейцарии: «Хотим показать нашим фанатам, на что мы способны»
00:04
Аршавин считает, что сборная Швейцарии выбьет итальянцев с Евро 2
27 Июня
20:29
Ставка и прогноз на точный счёт матча Швейцария — Италия Евро 2024 — 29 июня 2024
18:58
Дзакканьи: «Каждая команда на Евро-2024 конкурентоспособна»
16:53
Деменко выделил всех фаворитов чемпионата Европы – 2024
15:35
Давыдов рассказал, за какого тренера болеет на Евро-2024
10:29
Полузащитник сборной Швейцарии: «Мы заслуженно попали в 1/8 финала, теперь настало самое интересное»
26 Июня
21:09
Полузащитник сборной Швейцарии: «Мы не боимся Италию»
08:54
Рискованная ставка и прогноз на матч Швейцария – Италия Евро-2024 – 29 июня 2024
01:32
Бесплатная ставка и прогноз на матч Швейцария – Италия Евро-2024 – 29 июня 2024
25 Июня
18:19
Колыванов оценил перспективы сборной Италии на Евро-2024
05:20
Важный игрок сборной Италии пропустит матч 1/8 финала Евро
00:22
Определена первая пара 1/8 финала Евро-2024 3
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии (2) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Bartimeus
29 Июня 2024 в 21:05
В составе итальянцев ни в одной линии нет топ-игрока? Просто много хороших.
Неудивительно крч, нет у итальянцев зубров в защите, а игроки атаки вообще печаль. Эль-Шаарави?) Жесть.
ингерман
29 Июня 2024 в 20:56
ай.. сень-ор пан-та-ло-нэ! А-ха-ха-ха! )))
Мостовой предположил, что на Евро-2024 был сыгран договорной матч Хвича после победы над Португалией побежал к Роналду Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Тренер Португалии недоволен решением по Роналду в матче с Грузией Де Брёйне высказался о Зинченко и сборной Украины Аршавин назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Шалимов назвал единственную сборную, которая ему понравилась на Евро-2024 Аршавин назвал победителя Евро-2024 Назван лучший вратарь группового этапа Евро-2024 по количеству сэйвов - это не Нойер и Доннарумма В сборной Франции назревает новый конфликт
Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 Стипиди: «Кварацхелия – посредственность, у сборной Грузии цирковой уровень» Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Аршавин назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Хвича круче Роналду: Грузия нагрузила Португалию двумя голами и ворвалась в плей-офф Евро-2024 Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 Тренер Португалии недоволен решением по Роналду в матче с Грузией «Позор»: Губерниев предупредил «Спартак»
Спортивные новости
Шнайдер стала чемпионкой турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге Касаткина переиграла Фернандес и выиграла турнира в Истбурне Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Австрии Четыре россиянина были выбраны в первом раунде драфта НХЛ-2024 Касаткина обыграла Паолини и вышла в финал турнира в Истбурне Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Швейцария Швейцария
Италия Италия
2
0
3.45 3.25 2.33
Видео
29.06.24 в 22:00
Германия Германия
Дания Дания
1.61 4.20 6.20
Видео
30.06.24 в 19:00
Англия Англия
Словакия Словакия
1.42 4.70 8.80
Видео
30.06.24 в 22:00
Испания Испания
Грузия Грузия
1.21 7.00 16.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Июня
21:13 · Чемпионат Европы 2024
Каррера высказался о вылете сборной Италии с Евро-2024
21:09 · Чемпионат Европы 2024
УЕФА навал лучшего игрока матча Швейцария – Италия
21:04 · Чемпионат Европы 2024
На Евро будет новый чемпион
21:02 · Чемпионат Европы 2024
С кем сыграет Швейцария в 1/4 финала Евро-2024
20:56 · Чемпионат Европы 2024
Сборные Германии и Дании назвали составы на матч Евро-2024
20:43 · Чемпионат Европы 2024
Кирьяков: Если Испания быстро забьёт Грузии, то счёт может быть крупным
20:39 · Чемпионат Европы 2024
Кураньи оценил уровень Нойера
20:34 · Чемпионат Европы 2024
Мбаппе тренируется без маски
20:34 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Италии ни разу не пробила в створ ворот швейцарцев к 70-й минуте
20:33 · Чемпионат Европы 2024
Кураньи указал на проблему сборной Германии
20:28 · Чемпионат Европы 2024
Кураньи высказался о противостоянии Германия – Дания на Евро-2024
20:26 · Чемпионат Европы 2024
Рубен Варгас – первый швейцарец с голом и ассистом в матче плей-офф крупного турнира
20:10 · Чемпионат Европы 2024
Швейцарцы ошарашили сборную Италии голом-красавцем на старте второго тайма
20:06 · Чемпионат Европы 2024
Голу Фройлера предшествовал 31 пас – это рекорд Евро
19:56 · Чемпионат Европы 2024
Журавель: «Даже Шотландия так низко не оборонялась со швейцарцами»
Все новости