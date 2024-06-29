Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024

В субботу вечером на чемпионате Европы встречаются сборные Швейцарии и Италии. Второй тайм близится к завершению, и на табло горит счёт 2:0 в пользу альпийцев.

По словам бывшего судьи Российской премьер-лиги Игоря Федотова, сборная Италии имеет право подать протест на результат матча. Дело в том, что игроки сборной Италии до начального удара забежали на чужую половину поля. Вскоре после этого итальянцы пропустили, когда мяч ещё ни разу не покидал поле после старта второго тайма.

«Кто нарушил правило – неважно, хоть итальянцы, хоть швейцарцы. Судья был обязан заново начать второй тайм. Так как швейцарцы забили гол, а мяч не покидал поле, и игра не останавливалась, – это протестовый момент», - цитирует Федотова «Чемпионат».

В то же время Федотов отметил важность того, чтобы эта ошибка повлияла на итоговый результат (например, чтобы счёт был 2:1).