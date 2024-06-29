Кирьяков: Если Испания быстро забьёт Грузии, то счёт может быть крупным

Известный тренер Сергей Кирьяков высказался о шансах сборной Грузии на выход в четвертьфинал Евро-2024. Напомним, соперником Грузии в рамках 1/8 финала станет Испания.

«Тяжело верится в то, что сборная Грузии может пройти Испанию. Несмотря на подвиг грузин в матче с португальцами, очень тяжело», — цитирует Кирьяков «Чемпионат».

По мнению эксперта, сейчас Испания играет на кураже, поэтому если они смогут забить в самом начале, то счет может быть разгромным.

Игра 1/8 финала чемпионата Европы между Испанией и Грузией состоится завтра, 30 июня. Начало поединка запланировано на 22:00 по мск.