Кураньи оценил уровень Нойера

Экс-футболист московского «Динамо» и национальной сборной Германии Кевин Кураньи оценил уровень голкипера Бундестим Мануэля Нойера. Кураньи считает, что даже в 38 лет Нойер остаётся лучшим вратарём на планете.

«Перед началом турнира я слышал: Мануэль уже старый и начал ошибаться, Гюндоган не заслуживает быть капитаном, Кроос – тоже на закате. Ерунда! Для меня Нойер – лучший голкипер мира. Он доказывает свой класс десятилетиями. Уверен, что в Германии вратарь такого уровня появится теперь нескоро», - цитирует Кураньи «Спорт-Экспресс».

В субботу вечером сборная Германии проведёт матч 1/8 финала чемпионата Европы против Дании. Стартовый свисток футболисты и зрители на стадионе услышат в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.