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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мбаппе тренируется без маски

29 Июня 2024 • 20:34 Комментировать
Франция
...
Бельгия
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01.07 19:00

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе тренируется без специальной маски накануне матча с Бельгией.

Французский телеканал RMC Sport опубликовал на своей страничке в социальной сети короткое видео с тренировки сборной Франции. На кадрах видно, что 25-летний Мбаппе тренируется без своей маски, которая помогает ему защищать нос после перелома.

Напомним, футболист получил перелом носа в матче первого тура чемпионата Европы – 2024 с Австрией. Игру второго тура с Нидерландами Мбаппе пропустил, а на матч с поляками вышел в маске.

Встреча 1/8 финала между Францией и Бельгией пройдет 1 июля. Начало поединка запланировано на 19:00 по мск.

Маска Мбаппе добавлена в игру EA Sports FC

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Килиан Мбаппе

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