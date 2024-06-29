Мбаппе тренируется без маски

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе тренируется без специальной маски накануне матча с Бельгией.

Французский телеканал RMC Sport опубликовал на своей страничке в социальной сети короткое видео с тренировки сборной Франции. На кадрах видно, что 25-летний Мбаппе тренируется без своей маски, которая помогает ему защищать нос после перелома.

Напомним, футболист получил перелом носа в матче первого тура чемпионата Европы – 2024 с Австрией. Игру второго тура с Нидерландами Мбаппе пропустил, а на матч с поляками вышел в маске.

Встреча 1/8 финала между Францией и Бельгией пройдет 1 июля. Начало поединка запланировано на 19:00 по мск.

Маска Мбаппе добавлена в игру EA Sports FC