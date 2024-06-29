Сборная Италии ни разу не пробила в створ ворот швейцарцев к 70-й минуте

Вечером субботы открыли череду матчей 1/8 финала чемпионата Европы сборные Швейцарии и Италии. И пока всё складывается очень печально для «скуадры адзурры».

Так, к 70-й минуте игры итальянцы не нанесли ни одного удара в створ ворот Янна Зоммера. А по числу всех ударов швейцарская команда смогла пятикратно обойти итальянцев – 15 к трём, четыре раза швейцарцы пробили в створ ворот Джанлуиджи Доннаруммы, пару раз голкипер свою команду спасал.

Следить за оставшейся частью второго тайма можно в текстовой трансляции, которую проводит наш портал. Уверенно ведут швейцарцы - 2:0, голы забили Ремо Фройлер и Рубен Варгас.