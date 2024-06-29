Кураньи указал на проблему сборной Германии

В субботу вечером сборная Германии проведёт матч 1/8 финала чемпионата Европы против Дании. Бывший игрок Бундестим Кевин Кураньи перед этой игрой указал на проблему команды Юлиана Нагельсманна.

«Главная проблема – конечно, центр обороны. Травма Рюдигера, из-за которой он с большой долей вероятности пропустит матч с Данией, а также дисквалификация его напарника Та очень болезненны. Но будем надеяться, что Антон и Шлоттербек справятся», - цитирует Кураньи «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что Антонио Рюдигер может попасть в стартовый состав сборной Германии – накануне защитник уже тренировался.

Следить за игрой между сборными Германии и Дании можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.