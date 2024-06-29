Кураньи высказался о противостоянии Германия – Дания на Евро-2024

Вторую путёвку в четвертьфинал чемпионата Европы в субботу вечером разыграют национальные сборные Германии и Дании. Экс-игрок Бундестим Кевин Кураньи, которого в России хорошо помнят по выступлениям за «Динамо», поделился своими мыслями об этом противостоянии.

«Германия остаётся для меня одним из главных фаворитов Евро, она обязана проходить в четвертьфинал. Да, Дания сильна, но наша сборная гораздо лучше. Качество футболистов под началом Юлиана Нагельсманна заметно выше, так что у меня нет сомнений в убедительной победе», - цитирует Кураньи «Спорт-Экспресс».

Матч сборных Германии и Дании в рамках 1/8 финала Евро-2024 стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.