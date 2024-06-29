Рубен Варгас – первый швейцарец с голом и ассистом в матче плей-офф крупного турнира

Рубен Варгас пока что выглядит одним из лучших игроков матча 1/8 финала Евро-2024 между сборными Швейцарии и Италии. Он в первом тайме сделал голевую передачу на Ремо Фройлера, который открыл счёт. А в тайме втором уже сам забил, оформив великолепнейший гол дальним ударом.

Как сообщает Opta Sports, Варгас стал первым швейцарцем в истории, который смог в матче плей-офф крупного турнира (чемпионат мира или Евро) оформить гол и пас.

Следить за дальнейшими событиями матча Швейцария – Италия можно у нас на портале в текстовой трансляции. Идёт второй тайм, швейцарцы уверенно ведут к 65-й минуте – 2:0.