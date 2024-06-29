Швейцарцы ошарашили сборную Италии голом-красавцем на старте второго тайма

Сборная Швейцарии логично и совершенно по игре удвоила преимущество над сборной Италии на первых минутах второго тайма. Великолепный гол дальним ударом с левого фланга оформил Рубен Варгас – точно, в правый верхний угол ворот Джанлуиджи Доннаруммы и из-за пределов штрафной.

Как итог – 2:0, комфортное преимущество сборная Швейцарии получает на старте второй половины игры. Открыл счёт, напомним, полузащитник швейцарской команды Ремо Фройлер после комбинации из 31 паса от своих партнёров по команде.

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