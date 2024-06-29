Голу Фройлера предшествовал 31 пас – это рекорд Евро

Сборная Швейцарии благодаря голу Ремо Фройлера в первом тайме повела в игре против сборной Италии. Команды встречаются вечером 29 июня в Берлине на стадии 1/8 финала Евро-2024 в Германии.

Удивительным фактом про гол Ремо делится Opta Sports. Так, голу Фройлера предшествовала 31 передача – рекорд Евро. Такой длинной голевой комбинации в истории Евро ранее ещё не было – статистика доступна с 1980 года.

Предыдущим рекордом было 28 передач перед голом Акселя Витселя в матче против Ирландии на Евро-2016.

Текстовая трансляция матча сборных Швейцарии и Италии проходит на нашем портале. Стартует второй тайм!