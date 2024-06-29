Журавель: «Даже Шотландия так низко не оборонялась со швейцарцами»

Футбольный комментатор Тимур Журавель поделился мыслями о первом тайме матча сборных Швейцарии и Италии в рамках 1/8 финала чемпионата Европы. Команды играют 29 июня в Берлине на Олимпийском стадионе.

«Подозрительная однозначность в 1/8 финала. Даже Шотландия так низко не оборонялась против Швейцарии. У Италии какой-то автобус на спущенных шинах. Думаю, к перерыву мы с вами можем сделать вывод, что такой матч Швейцария, если проиграет, то только сама себе», - пишет Журавель в своём телеграм-канале.

Напомним, что после первого тайма швейцарская команда минимально ведёт у соперника – 1:0. Гол на 37-й минуте оформил полузащитник Ремо Фройлер.

Следить за вторым таймом можно в текстовой трансляции от нашего портала.