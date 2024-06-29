Червиченко: Россия выступила бы на Евро-2024 так же, как Украина

Андрей Червиченко, который в своё время занимал пост президента «Спартака», ответил на вопрос, как бы на чемпионате Европы могла выступить сборная России.

«Так же, как и Украина. К сожалению. Может быть, дали бы яркий один матч, откусались бы во втором, может, вышли бы из группы. Но вряд ли за что-то серьёзное могли бы бороться. Нет сыгранности, нет ярких фигур, за исключением Головина и Тюкавина», - цитирует Червиченко «РБ Спорт».

Как известно, из-за санкций в отношении Российского футбольного союза сборная России даже не была допущена к отбору на чемпионат Европы. Когда санкции со стороны УЕФА и ФИФА могут быть сняты, пока сказать сложно.

Напомним, что сборная Украины на Евро-2024 заняла последнее место в своей группе, хотя и смогла набрать четыре очка.

Россия могла бы дойти до полуфинала Евро-2024 – Петраков