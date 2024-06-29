Сборная Швейцарии минимально обыгрывает итальянцев после первого тайма

Вечером 29 июня стартовала череда матчей 1/8 финала чемпионата Европы по футболу в Германии. Первыми в бой вступили сборные Италии и Швейцарии.

По итогу первого тайма берлинского матча впереди швейцарские футболисты – 1:0. Вышли вперёд «красные» благодаря голу Ремо Фройлера на 37-й минуте, тот получил сферу в центре штрафной итальянцев и примерно с 11-метровой отметки отправил мяч в левый нижний угол ворот Джанлуиджи Доннаруммы. Отметим, что по ходу первого тайма ещё два раза голкипер спасал «скуадру адзурру» от пропущенного гола.

Текстовая трансляция встречи доступна на нашем портале. Впереди второй тайм!