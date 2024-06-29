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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Швейцарии минимально обыгрывает итальянцев после первого тайма

29 Июня 2024 • 19:49 Комментировать (2)
Швейцария
2:0
Италия
1 3.45 X 2.90 2 2.50
2-й тайм

Вечером 29 июня стартовала череда матчей 1/8 финала чемпионата Европы по футболу в Германии. Первыми в бой вступили сборные Италии и Швейцарии.

По итогу первого тайма берлинского матча впереди швейцарские футболисты – 1:0. Вышли вперёд «красные» благодаря голу Ремо Фройлера на 37-й минуте, тот получил сферу в центре штрафной итальянцев и примерно с 11-метровой отметки отправил мяч в левый нижний угол ворот Джанлуиджи Доннаруммы. Отметим, что по ходу первого тайма ещё два раза голкипер спасал «скуадру адзурру» от пропущенного гола.

Текстовая трансляция встречи доступна на нашем портале. Впереди второй тайм!

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Швейцарии

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Комментарии (2) Все комментарии
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Горохов Марк
29 Июня 2024 в 20:09
Зачем приезжали ? Можно было и опять пропустить турнир .
Cruyff
29 Июня 2024 в 19:56
походу чао Италия!
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