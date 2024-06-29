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Чемпионат Европы по футболу 2024

Россия могла бы дойти до полуфинала Евро-2024 – Петраков

29 Июня 2024 • 19:49 Комментировать (1)

Известный тренер Валерий Петраков высоко оценивает нынешнюю сборную России. По мнению специалиста, команда Валерия Карпина на текущем чемпионате Европы могла бы дойти до полуфинала.

«У нас хорошая сборная, Карпин сделал хорошую команду. Есть лидеры, ребята, которые показывают хороший футбол. Думаю, что до полуфинала россияне могли дойти», - цитирует Петракова сайт «Матч ТВ».

Как известно, из-за санкций УЕФА в отношении Российского футбольного союза сборная России не была допущена до отборочного турнира Евро-2024.

Добавим, что на прошлом чемпионате Европы сборная России не смогла выйти из группы, набрав три очка в компании Бельгии, Финляндии и Дании.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Валерий Петраков
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
29 Июня 2024 в 20:24
ай усе верна.. надеюсь калосок уже заказыл бронзавые медали.. )))
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