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Чемпионат Европы по футболу 2024

Газзаев назвал самую сильную команду Евро-2024

29 Июня 2024 • 19:45 Комментировать
Испания
...
Грузия
1 1.20 X 6.80 2 17.00
30.06 22:00

Известный тренер Валерий Газзаев высказался об игре сборной Испании на чемпионате Европы – 2024.

«На мой взгляд, Испания – самая сильная команда на Евро-2024. Коллектив показывает фантастический результат», — приводит слова Газзаева Metaratings.

Напомним, сборная Испании выиграла свою группу, одержав три победы в трех матчах. Стоит сказать, что подопечные Луиса де ла Фуэнте стали единственной командой, которая ни разу не пропустила на групповом этапе.

В рамках 1/8 финала Испания встретится с Грузией. Игра пройдет 30 июня. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Газзаев Сборная Испании

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