Газзаев назвал самую сильную команду Евро-2024

Известный тренер Валерий Газзаев высказался об игре сборной Испании на чемпионате Европы – 2024.

«На мой взгляд, Испания – самая сильная команда на Евро-2024. Коллектив показывает фантастический результат», — приводит слова Газзаева Metaratings.

Напомним, сборная Испании выиграла свою группу, одержав три победы в трех матчах. Стоит сказать, что подопечные Луиса де ла Фуэнте стали единственной командой, которая ни разу не пропустила на групповом этапе.

В рамках 1/8 финала Испания встретится с Грузией. Игра пройдет 30 июня. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени.