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Чемпионат Европы по футболу 2024

Фройлер вывел сборную Швейцарии вперёд в матче с итальянцами

29 Июня 2024 • 19:42 Комментировать
Швейцария
1:0
Италия
1 3.45 X 2.90 2 2.50
1-й тайм

Полузащитник сборной Швейцарии Ремо Фройлер открыл счёт в матче 1/8 финала чемпионаты Европы против сборной Италии. Случилось это на 37-й минуте мачта, Ремо после комбинации получил мяч примерно в районе 11-метровой отметки и нанёс точный удар в левый нижний угол ворота Джанлуиджи Доннаруммы – 1:0, без шансов для голкипера.

Отметим, что большую часть прошедшего времени матча инициативой владели именно швейцарцы. Ранее в одном из моментов спас свою команду от пропущенного гола Доннарумма.

Текстовая трансляция матча швейцарцев и итальянцев проходит на нашем портале. К концу подходит первый тайм!

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