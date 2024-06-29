Фройлер вывел сборную Швейцарии вперёд в матче с итальянцами

Полузащитник сборной Швейцарии Ремо Фройлер открыл счёт в матче 1/8 финала чемпионаты Европы против сборной Италии. Случилось это на 37-й минуте мачта, Ремо после комбинации получил мяч примерно в районе 11-метровой отметки и нанёс точный удар в левый нижний угол ворота Джанлуиджи Доннаруммы – 1:0, без шансов для голкипера.

Отметим, что большую часть прошедшего времени матча инициативой владели именно швейцарцы. Ранее в одном из моментов спас свою команду от пропущенного гола Доннарумма.

Текстовая трансляция матча швейцарцев и итальянцев проходит на нашем портале. К концу подходит первый тайм!