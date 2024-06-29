Смородская не верит в успех Грузии в матче с испанцами

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о шансах сборной Грузии в предстоящем матче с Испанией.

По мнению Смородской, никакой сенсации в этой паре ждать не стоит.

«Испанцы очень сильны. И особенно на этом чемпионате. Сборная Испании, думаю, будет претендовать на чемпионство», — заявила Смородская «Матч ТВ».

При этом функционер похвалила грузинскую команду, которая смогла выйти в плей-офф за счет победы над Португалией.

Игра 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 между Испанией и Грузией пройдет 30 июня. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.