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Чемпионат Европы по футболу 2024

Клоппа заметили в футболке сборной

29 Июня 2024 • 19:22 Комментировать
Германия
...
Дания
1 1.65 X 3.80 2 6.30
Через 2 ч. 9 мин.

Юрген Клопп наслаждается отдыхом от тренерской работы. По завершению сезона 2023/2024 немец решил уйти из «Ливерпуля», где он отработал девять сезонов. Клопп взял паузу в своей тренерской карьере как минимум на один год.

В субботу Клоппа заметили на теннисном турнире на Майорке. Стоит сказать, что футбольный тренер присутствовал на мероприятии в футболке национальной сборной Германии.

Добавим, что в субботу вечером сборная Германии проведёт матч 1/8 финала чемпионата Европы против Дании. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Юрген Клопп

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