Клоппа заметили в футболке сборной

Юрген Клопп наслаждается отдыхом от тренерской работы. По завершению сезона 2023/2024 немец решил уйти из «Ливерпуля», где он отработал девять сезонов. Клопп взял паузу в своей тренерской карьере как минимум на один год.

В субботу Клоппа заметили на теннисном турнире на Майорке. Стоит сказать, что футбольный тренер присутствовал на мероприятии в футболке национальной сборной Германии.

Добавим, что в субботу вечером сборная Германии проведёт матч 1/8 финала чемпионата Европы против Дании. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.