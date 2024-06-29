Карвахаль порассуждал об испанцах и «Золотых мячах»

Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Даниэль Карвахаль высказался насчёт мнения о том, что испанские футболисты могли бы выиграть больше «Золотых мячей».

«Это правда. Родри легко мог бы выиграть «Золотой мяч» в 2023 году. А в 2010 году, когда Испания выиграла чемпионат мира, «Золотой мяч» заслуживал испанец. Или взять «Золотой мяч» Майкла Оуэна 2001 года, который мог достаться Раулю», - слова Карвахаля приводит на своих страницах AS.

Ранее теперь уже бывший футболист «Реала» Хоселу говорил, что Даниэль Карвахаль заслуживает выиграть «Золотой мяч» в 2024 году.

Карвахаль сделал важное объявление по своему будущему