Мор предсказал победителя Евро-2024

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор в эфире телеканала «Матч ТВ» сделал прогноз на все матчи плей-офф чемпионата Европы – 2024.

Как считает эксперт, в левой сетке 1/8 финала Испания пройдет Грузию, Германия одолеет Данию, Португалия выбьет Словению, а Франция окажется сильнее Бельгии. В другой половине сетки Нидерланды смогут переиграть Румынию, Австрия победит Турцию, Англия справится со Словакией и Швейцария сенсационно выбьет Италию, уверен Мор.

По мнению Мора, в полуфинале Евро-2024 будут следующие пары: Испания – Франция и Нидерланды – Англия. В финальном матче испанцы встретятся с англичанами, а трофей достанется команде Луиса де ла Фуэнте.