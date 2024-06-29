Эль-Шаарави сыграет на крупном турнире впервые за восемь лет

Стефан эль-Шаарави появится в основе сборной Италии на грядущий матч 1/8 финала чемпионата Европы против сборной Швейцарии. Интересным фактом про опытного игрока делится Opta Sports.

Так, Стефан сыграет на крупном турнире (чемпионаты мира и чемпионаты Европы) впервые за восемь лет, если брать финальные этапы этих турниров.

Восемь лет назад на Евро-2016 эль-Шаарави провел свой единственный матч за сборную Италии на крупном турнире – против сборной Ирландии.

Напомним, что следить за ходом матча Италия – Швейцария в формате текстовой трансляции можно будет на нашем портале. Стартует игра в 19:00 по московскому времени!