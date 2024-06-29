Плей-офф Евро-2024 стартует: Швейцария и Италия объявили составы

Первую путёвку в четвертьфинал чемпионата Европы в субботу будут разыгрывать сборные Швейцарии и Италии. Стартовые составы играющих команд приводим ниже.

Состав сборной Швейцарии: Зоммер, Родригес, Аканджи, Шёр, Эбишер, Ридер, Джака, Фройлер, Варгас, Ндой, Эмболо.

Состав сборной Италии: Доннарумма, ди Лоренцо, Манчини, Бастони, Дармиан, Фаджоли, Кристанте, Барелла, Кьеза, Эль-Шаарави, Скамакка.

Матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Швейцарии и Италии стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.