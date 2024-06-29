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Чемпионат Европы по футболу 2024

Экс-игрок сборной Грузии Джанашия: «Португалию победили, с Испанией тоже справимся»

29 Июня 2024 • 17:46 Комментировать
Испания
...
Грузия
1 1.20 X 6.80 2 17.00
30.06 22:00

Экс-футболист «Локомотива» Заза Джанашия высказался о предстоящем матче между сборной Грузии и национальной командой Испании.

Напомним, в заключительном туре группового этапа Евро-2024 Грузия неожиданно одержала победу над Португалией (2:0), что позволило команде выйти в плей-офф.

«Испанцев тоже обыграем, как и португальцев! Португалию победили, с Испанией тоже справимся. У грузин есть характер», — приводит слова Джанашии Metaratings.

Встреча 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 между Испанией и Грузией пройдет завтра, 30 июня. Старт поединка запланирован на 22:00 по столичному времени.

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