Экс-игрок сборной Грузии Джанашия: «Португалию победили, с Испанией тоже справимся»

Экс-футболист «Локомотива» Заза Джанашия высказался о предстоящем матче между сборной Грузии и национальной командой Испании.

Напомним, в заключительном туре группового этапа Евро-2024 Грузия неожиданно одержала победу над Португалией (2:0), что позволило команде выйти в плей-офф.

«Испанцев тоже обыграем, как и португальцев! Португалию победили, с Испанией тоже справимся. У грузин есть характер», — приводит слова Джанашии Metaratings.

Встреча 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 между Испанией и Грузией пройдет завтра, 30 июня. Старт поединка запланирован на 22:00 по столичному времени.