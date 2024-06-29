Каррера высказался о дуэли сборных Италии и Швейцарии на Евро-2024

Итальянский тренер Массимо Каррера, который в России известен главным образом по работе в «Спартаке», высказался о дуэли сборных Швейцарии и Италии на чемпионате Европы. По мнению Карреры, это противостояние является непредсказуемым.

«Непредсказуемый матч. Сборная сильно изменилась и пока не показала хорошей игры на Евро! У Швейцарии есть свои сильные стороны: качественная полузащита и быстрая атака», - слова Карреры приводит «Спорт-Экспресс».

Матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Швейцарии и Италии стартует 29 июня в 19:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.