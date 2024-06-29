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Чемпионат Европы по футболу 2024

Разбившему подбородок Энтони Гордону подарили велосипедный шлем видео

29 Июня 2024 • 17:35 Комментировать

Игрок национальной сборной Англии и «Ньюкасла» Энтони Гордон во время Евро-2024 последние дни ходит с разбитым подбородком. По информации СМИ, молодой игрок неудачно упал с велосипеда и получил заметную ссадину.

Телеграм-канал «Английский акцент» делится забавным видео. Гордону после небольшого инцидента подарили велосипедный шлем, а также поддерживающие колёсики, которые делают двухколёсный велосипед четырёхколёсным. Его партнёр по сборной Коул Палмер не смог сдержать смех.

Напомним, что англичане 30 июня сойдутся со сборной Словакии в рамках матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Энтони Гордон
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