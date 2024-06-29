В сборной Нидерландов состоялся серьёзный разговор

Полузащитник сборной Нидерландов Тиджани Рейндерс признался, что после поражения от Австрии (2:3) в команде состоялся серьёзный разговор.

«У нас было несколько тяжёлых разговоров. Мы на правильном пути – все на одной волне. Теперь всё решается в одном матче – при победе мы идём дальше, а при поражении мы едем домой. Я ещё раз посмотрел матч и увидел, что можно улучшить. Мы должны позаботиться о том, чтобы это не повторилось. Румыния – идеальный соперник, чтобы показать, какую работу мы проделали. Нужно осторожнее обращаться с мячом, чего нам не хватало в игре против Австрии», - сказал Рейндерс журналистам.

Матч Румыния – Нидерланды в 1/8 финала Евро-2024 пройдёт 2 июля.