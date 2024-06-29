Руни назвал трёх игроков, которых включил бы в состав сборной Англии

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни дал комментарий по поводу выбора состава команды.

«В матче против Словении Майну сделал заявку на место в стартовом составе. Палмер был очень хорош, а Гордон, хоть и провёл несколько минут, сделал пару отличных ударов. В нужный момент турнира Гарет, возможно, наткнулся на нужную команду. Я бы включил как минимум двух из этих трёх игроков в состав на матч против Словакии», - написал Руни в колонке для The Times.

Матч сборных Англии и Словакии в 1/8 финала чемпионата Европы пройдёт в воскресенье, 30 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.