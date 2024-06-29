Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 29 июня
Швейцария
Италия
1/8 - 29 июня
Германия
Дания
1/8 - 30 июня
Англия
Словакия
1/8 - 30 июня
Испания
Грузия
1/8 - 1 июля
Франция
Бельгия
1/8 - 1 июля
Португалия
Словения
1/8 - 2 июля
Румыния
Нидерланды
1/8 - 2 июля
Австрия
Турция
Чемпионат Европы по футболу 2024

Руни назвал трёх игроков, которых включил бы в состав сборной Англии

29 Июня 2024 • 16:57 Комментировать
Англия
...
Словакия
1 1.45 X 4.15 2 10.50
30.06 19:00

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни дал комментарий по поводу выбора состава команды.

«В матче против Словении Майну сделал заявку на место в стартовом составе. Палмер был очень хорош, а Гордон, хоть и провёл несколько минут, сделал пару отличных ударов. В нужный момент турнира Гарет, возможно, наткнулся на нужную команду. Я бы включил как минимум двух из этих трёх игроков в состав на матч против Словакии», - написал Руни в колонке для The Times.

Матч сборных Англии и Словакии в 1/8 финала чемпионата Европы пройдёт в воскресенье, 30 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Сборная Англии Коул Палмер Энтони Гордон Кобби Майну ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 29 Июня
16:40
Ширер высказался о бросках бокалов с пивом в Саутгейта
15:07
Кураньи высказался о низкой результативности топ-форвардов на Евро-2024
14:25
Кураньи высказался о разочарованиях на Евро-2024
14:16
«Не делай глупостей»: Руни дал ценный совет Беллингему
01:03
Палмер: «Считаю, что готов играть в старте сборной Англии»
28 Июня
21:37
Аленичев: «Меня расстроила сборная Англии»
20:24
Рискованная ставка и прогноз на матч Англия – Словакия Евро-2024 – 30 июня 2024
20:18
Англия – Словакия: прогноз и ставки БК Pinnacle
19:56
Шкриньяр назвал преимущество Словакии в матче с Англией
17:19
Сычёв оценил работу Саутгейта в сборной Англии
16:24
Ставка и прогноз на точный счёт матча Англия — Словения Евро 2024 — 30 июня 2024
15:49
Суперкомпьютер высчитал главного фаворита Евро-2024: Франция только четвёртая, Португалия с Роналду – пятая 1
15:33
Кечинов назвал самую интересную сборную на Евро-2024 1
27 Июня
19:52
Защитник сборной Англии Гехи оценил турнирную сетку Евро-2024
19:46
Защитник сборной Англии высказался о критике
19:41
Игроки сборной Англии поддерживают Саутгейта – Гехи
19:12
Полузащитник сборной Словакии: «Верю, что можем пройти Англию»
18:26
Беллингем: «В концовке игры против Словении я чувствовал себя абсолютно «мёртвым»
15:14
Игрока сборной Англии заметили со ссадинами на лице
14:39
Важный игрок вернётся в состав сборной Англии
14:23
Руни недоволен Беллингемом на Евро-2024
14:13
Майну: «В сборной Англии знают, что мы можем добиться серьёзных вещей»
14:07
Саутгейт намекнул на уход из сборной Англии
13:34
Майну: «Мне очень понравилось играть в одной команде с Палмером»
12:22
Стало известно, почему Фоден покинул расположение сборной Англии
01:23
Актуальная ставка и прогноз на матч Англия – Словакия Евро-2024 – 30 июня 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АНГЛИЯ СЛОВАКИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Мостовой предположил, что на Евро-2024 был сыгран договорной матч Хвича после победы над Португалией побежал к Роналду Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Тренер Португалии недоволен решением по Роналду в матче с Грузией Де Брёйне высказался о Зинченко и сборной Украины Аршавин назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Шалимов назвал единственную сборную, которая ему понравилась на Евро-2024 Назван лучший вратарь группового этапа Евро-2024 по количеству сэйвов - это не Нойер и Доннарумма Аршавин назвал победителя Евро-2024 В сборной Франции назревает новый конфликт
Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 Стипиди: «Кварацхелия – посредственность, у сборной Грузии цирковой уровень» Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Аршавин назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Хвича круче Роналду: Грузия нагрузила Португалию двумя голами и ворвалась в плей-офф Евро-2024 Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 Тренер Португалии недоволен решением по Роналду в матче с Грузией Пять игроков, из-за которых Португалия разорвала Турцию и выиграла группу Кто на кого выходит на Евро-2024 – появилась сетка плей-офф
Спортивные новости
Шнайдер стала чемпионкой турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге Касаткина переиграла Фернандес и выиграла турнира в Истбурне Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Австрии Четыре россиянина были выбраны в первом раунде драфта НХЛ-2024 Касаткина обыграла Паолини и вышла в финал турнира в Истбурне Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
29.06.24 в 19:00
Швейцария Швейцария
Италия Италия
3.45 3.25 2.33
Видео
29.06.24 в 22:00
Германия Германия
Дания Дания
1.61 4.20 6.20
Видео
30.06.24 в 19:00
Англия Англия
Словакия Словакия
1.42 4.70 8.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Июня
18:02 · Чемпионат Европы 2024
Плей-офф Евро-2024 стартует: Швейцария и Италия объявили составы
17:46 · Чемпионат Европы 2024
Экс-игрок сборной Грузии Джанашия: «Португалию победили, с Испанией тоже справимся»
17:46 · Чемпионат Европы 2024
Каррера высказался о дуэли сборных Италии и Швейцарии на Евро-2024
17:35 · Чемпионат Европы 2024
Разбившему подбородок Энтони Гордону подарили велосипедный шлем видео
17:21 · Чемпионат Европы 2024
В сборной Нидерландов состоялся серьёзный разговор
16:57 · Чемпионат Европы 2024
Руни назвал трёх игроков, которых включил бы в состав сборной Англии
16:40 · Чемпионат Европы 2024
Ширер высказался о бросках бокалов с пивом в Саутгейта
16:23 · Чемпионат Европы 2024
Камавинга: Для Франции хорошо, что у Бельгии нет Куртуа
16:11 · Чемпионат Европы 2024
Рианчо высказался о дуэли сборных Испании и Грузии
16:11 · Чемпионат Европы 2024
Каррера недоволен работой Спаллетти в сборной Италии
15:43 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Франции показала новую маску Мбаппе фото
15:07 · Чемпионат Европы 2024
Кураньи высказался о низкой результативности топ-форвардов на Евро-2024
14:41 · Чемпионат Европы 2024
Кураньи назвал самое грустное событие Евро-2024
14:32 · Чемпионат Европы 2024
Кураньи назвал главную сенсацию на Евро-2024
14:25 · Чемпионат Европы 2024
Кураньи высказался о разочарованиях на Евро-2024
Все новости