Ширер высказался о бросках бокалов с пивом в Саутгейта

После недавней ничьей сборных Англии и Словении (0:0) на Евро-2024 английские фанаты бросали бокалы с пивом в направлении тренера «трёх львов» Гарета Саутгейта. Комментарий на этот счёт дал легендарный Алан Ширер.

«Саутгейт знает реакцию фанатов, но броски в его сторону бокалов с пивом – это неправильно. Фанаты могут выражать своё разочарование, но не таким образом.

Саутгейт всё понимает и старается снять напряжение с игроков, переложив его на себя. Именно так поступают топ-тренеры, когда команда находится под давлением», - слова Ширера приводит Betfair.

В 1/8 финала Евро-2024 сборная Англии сыграет против Словакии.