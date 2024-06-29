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Чемпионат Европы по футболу 2024

Камавинга: Для Франции хорошо, что у Бельгии нет Куртуа

29 Июня 2024 • 16:23 Комментировать
Франция
...
Бельгия
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01.07 19:00

Хавбек сборной Франции Эдуарду Камавинга высказался об отсутствии голкипера Тибо Куртуа в сборной Бельгии. Напомним, оба выступают за мадридский «Реал».

— Не знаю, был у Куртуа конфликт с тренером, но для Франции хорошо, что он не играет. Это хороший вратарь, ведь он отражает все удары, — цитирует RMC Sport.

Стоит сказать, что Куртуа пропустил практически весь минувший сезон из-за двух серьезных травм. Голкипер успел сыграть только в пяти матчах в конце сезона.

Напомним, Франция и Бельгия сойдутся на футбольном поле 1 июля. Игра 1/8 финала Евро-2024 должна будет стартовать в 19:00 по столичному времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Франции Сборная Бельгии Тибо Куртуа Эдуардо Камавинга ещё теги

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