Экс-форвард сборной России оценил формат чемпионата Европы

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поддерживает формат чемпионата Европы с 24 командами.

«В принципе, чем больше команд, тем лучше. Конечно, некоторые команды не смогли пройти в плей-офф, но некоторые и с третьего места, как Грузия, ворвались. Поэтому здесь у многих команд есть шанс пройти дальше, заняв третье место. Я считаю, что это ещё больше увеличивает интересных матчей, ещё больше приносит интриги и хороших матчей», - сказал Булыкин.

Напомним, что первым чемпионатом Европы с 24 командами стал Евро-2016. Ранее участниками континентального турнира становились 16 сборных.