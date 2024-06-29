Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» объяснил низкую результативность Килиана Мбаппе, Гарри Кейна и Ромелу Лукаку на Евро-2024.

«Потому что все команды умеют играть, все защищаются, все пытаются показать 100% своих возможностей. Из-за этого намного тяжелее на таком уровне себя проявить. Здесь уже выходит на первое место командная игра, а не индивидуальная. Мы видим, что Австрия, которая в группе первое место заняла, там хорошие командные действия. Но в плей-офф совершенно другой настрой, совершенно другие игры», - сказал Булыкин.

Мбаппе и Кейн на Евро-2024 забили по одному голу, а Лукаку пока не забил ни разу.